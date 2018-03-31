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16 маршрутов автобусов изменят зоны посадки пассажиров в Москве в пасхальные праздники
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16 маршрутов автобусов изменят зоны посадки пассажиров в Москве в пасхальные праздники 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Зоны посадки и высадки изменят 16 автобусных маршрутов в столице для более удобных поездок пассажиров к московским кладбищам, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».
«16 автобусных маршрутов, которые работают в Юго-Западном, Северном и Восточном округах, временно изменят места остановок автобусов около метро. Изменения будут действовать 1, 8 и 15 апреля около станций метро «Юго-Западная», «Выхино» и «Речной вокзал», — говорится в сообщении.
Работники ГКУ «Организатор перевозок» будут дежурить возле станций метро и помогут пассажирам найти нужную остановку.
Остановка автобусов №№250 и 667, которые работают около станции «Юго-Западная», перенесена на 100 метров вперед по направлению к улице Покрышкина. Место высадки пассажиров автобуса №519 объединят с местом посадки на проспекте Вернадского по направлению в центр.
Около станции метро «Выхино» будет изменена работа четырех маршрутов. Высадка пассажиров автобусов №№502 и 602 будет на Вешняковской улице возле дома 24, корпус 1, по направлению к улице Красный Казанец, а посадка — на улице Вешняковской возле дома 37 в обратном направлении.
Также будет изменена работа маршрута №409: остановка для высадки пассажиров будет находиться около дома 17 по направлению к улице Косинская, а посадка — на улице Красный Казанец возле дома 17 по направлению к Снайперской улице.
Высадка пассажиров маршрута №417 будет на остановке около дома 41, корпус 2, на Вешняковской улице по направлению к улице Молдагуловой, а посадка — на улице Вешняковской возле дома 37.
В районе станции метро «Речной вокзал» будет изменена зона посадки девяти маршрутов. Автобусы маршрутов №№188, 673, 745 будут останавливаться на Фестивальной улице по направлению к Ленинградскому шоссе около дома 11. Автобусы маршрутов №№559, 739, 270, 138 и 338 — около дома 4 на Фестивальной улице по направлению к Смольной улице. А автобус №451 — на Фестивальной улице, дом 4 (по направлению к Ленинградскому шоссе).
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