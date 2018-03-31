Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА , 31 мар — РИА Новости . Пасмурная погода со слабыми моросящими осадками и температурой воздуха до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

"Сегодня погода в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта и вторжением влажного морского воздуха. То есть, облачно, местами возможны небольшие моросящие осадки. Температурный режим вернется в свое климатическое русло", — сказал Тишковец РИА Новости.

По его словам, температура в столице поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, в области она составит от 0 до плюс 5 градусов.