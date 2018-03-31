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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пасмурная погода со слабыми моросящими осадками и температурой воздуха до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта и вторжением влажного морского воздуха. То есть, облачно, местами возможны небольшие моросящие осадки. Температурный режим вернется в свое климатическое русло", — сказал Тишковец РИА Новости.
По его словам, температура в столице поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, в области она составит от 0 до плюс 5 градусов.
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