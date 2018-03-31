Рэпер T-killah дал концерт на станции метро «Курская»

Более 900 человек приняли участие в концерте рэпера Саши Текилы (T-Killah) на станции метро «Курская» Кольцевой линии метро, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Помимо мини-концерта, там же состоялось выступление видеоблогера Амирана Сардарова . На время мероприятия был ограничен выход со станции «Курская», отметили представители метро.

Концерт прошел без происшествий, все пассажиры смогли выйти из метро или перейти на другие станции после мероприятия.

"После выступления видеоблогер Амиран Сардаров подарил зрителям 10 колец-"Троек" с годовым абонементом для проезда в общественном транспорте столицы. Мы благодарим всех зрителей, кто в этот вечер пришли на концерт в метро. Будем и дальше устраивать такие мероприятия", — заключили в пресс-службе.