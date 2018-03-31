Рэпер T-Killah выступил для пассажиров станции метро «Курская»

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Рэпер Саша Текила (T-Killah) выступил на станции «Курская» Кольцевой линии Московского метрополитена вечером в пятницу, 30 марта.

— Спасибо всем кто пришел! Вас было очень много! — написал исполнитель на своей странице в социальной сети Instagram.

Спасибо всем кто пришел! Вас было оооочень много! #курская #tkillah #дневникхача @amiran495

Публикация от T-killah (@t_killah)

30 Мар 2018 в 2:37 PDT В целях регулирования пассажиропотока на станции были введены временные меры ограничения на выход пассажиров.

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