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Рэпер T-Killah выступил для пассажиров станции метро «Курская»
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Рэпер T-Killah выступил для пассажиров станции метро «Курская» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Рэпер Саша Текила (T-Killah) выступил на станции «Курская» Кольцевой линии Московского метрополитена вечером в пятницу, 30 марта.
— Спасибо всем кто пришел! Вас было очень много! — написал исполнитель на своей странице в социальной сети Instagram.
Спасибо всем кто пришел! Вас было оооочень много! #курская #tkillah #дневникхача @amiran495
Публикация от T-killah (@t_killah)
30 Мар 2018 в 2:37 PDT  В целях регулирования пассажиропотока на станции были введены временные меры ограничения на выход пассажиров.
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