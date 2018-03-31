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Улицу Терешковой и проспект Победы в Оренбурге наконец соединят
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Улицу Терешковой и проспект Победы в Оренбурге наконец соединят 

ProOren 46 минут назад
В 2019 году в областном центре появится новая магистраль, связывающая проспект Победы и улицу Терешковой.
Сквозной проезд появится на бывшей территории Машзавода. По нему можно будет проезжать от новой «Ленты» на улицу Терешковой через жилой комплекс «Времена года». Также улицу проложат мимо «Метро» и выйдет она на перекресток с проспектом Победы.
Также по улице маршала Рокоссовского запустят общественный транспорт.
Напомним, что в 2016 году депутаты Горсовета утвердили наименования ряда улиц. В том числе и улицы маршала Рокоссовского.
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