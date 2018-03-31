Рэпер T‐Killah устроил концерт в московском метро 

Александр Текила, известный под псевдонимом T‐Killah, дал концерт на станции метро «Курская» Кольцевой линии столичного метро. Музыкант опубликовал фрагмент своего выступления в Instagram.
Спасибо всем кто пришел! Вас было оооочень много! #курская #tkillah #дневникхача @amiran495
Публикация от T-killah
(@t_killah)
30 Мар 2018 в 2:37 PDT Импровизированное представление собрало почти тысячу зрителей. Основной пассажиропоток не испытывал трудностей.
На станции также выступил видеоблогер Амиран Сардаров. Он подарил зрителям десять колец-«Троек» с годовым абонементом для проезда в общественном транспорте столицы.
пресс-службе
метро поблагодарили всех зрителей за участие. «Будем и дальше устраивать такие мероприятия» — отметили они.
Саша Текила — российский
хип-хоп, R&B, рэп исполнитель, постоянный участник
YouTube-канала
«Дневник хача».
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