Ещё
Рэпер T‐Killah устроил концерт в московском метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рэпер T‐Killah устроил концерт в московском метро 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Александр Текила, известный под псевдонимом T‐Killah, дал концерт на станции метро «Курская» Кольцевой линии столичного метро. Музыкант опубликовал фрагмент своего выступления в Instagram.
Спасибо всем кто пришел! Вас было оооочень много! #курская #tkillah #дневникхача @amiran495
Публикация от  T-killah
(@t_killah)
30 Мар 2018 в 2:37 PDT  Импровизированное представление собрало почти тысячу зрителей. Основной пассажиропоток не испытывал трудностей.
На станции также выступил видеоблогер Амиран Сардаров. Он подарил зрителям десять колец-«Троек» с годовым абонементом для проезда в общественном транспорте столицы.
пресс-службе
метро поблагодарили всех зрителей за участие. «Будем и дальше устраивать такие мероприятия» — отметили они.
Саша Текила — российский
хип-хоп, R&B, рэп исполнитель, постоянный участник
YouTube-канала
«Дневник хача».
Хип-хоп  становится лидирующим музыкальном жанром не только в России, но и в мире. Эксперты прикинули шансы музыки улиц на 2018 год.
360tv.ru: последние новости
МЧС Москвы скорректировало информацию о нахождении жителей региона на свежем воздухе Движение в Москве будет ограничено на Пасху Театральный поезд появился в московском метрополитене
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли"более жесткий" вариант ответа России157
Раскрыты заработки на реалити-шоу46
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово28
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»64
Украинский бюджет недосчитался крупной суммы33
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение