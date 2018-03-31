Рэпер T‐Killah устроил концерт в московском метро

Александр Текила, известный под псевдонимом T‐Killah, дал концерт на станции метро «Курская» Кольцевой линии столичного метро. Музыкант опубликовал фрагмент своего выступления в Instagram.

Спасибо всем кто пришел! Вас было оооочень много! #курская #tkillah #дневникхача @amiran495

Публикация от T-killah

(@t_killah)

30 Мар 2018 в 2:37 PDT Импровизированное представление собрало почти тысячу зрителей. Основной пассажиропоток не испытывал трудностей.

На станции также выступил видеоблогер Амиран Сардаров . Он подарил зрителям десять колец-«Троек» с годовым абонементом для проезда в общественном транспорте столицы.

пресс-службе

метро поблагодарили всех зрителей за участие. «Будем и дальше устраивать такие мероприятия» — отметили они.

Саша Текила — российский

хип-хоп, R&B, рэп исполнитель, постоянный участник

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«Дневник хача».