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Часть кварталов реновации в Москве построят в стиле конструктивизма
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Часть кварталов реновации в Москве построят в стиле конструктивизма 

Inmyroom 15 минут назад
Фото: Inmyroom
Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
«В районах реновации, где сохранились памятники конструктивизма, вполне закономерно создавать новую застройку, связанную с этим стилем. В других районах имеет смысл привязываться к чему-то другому», — объяснил Кузнецов.
Все выдающиеся памятники конструктивизма в районах реновации будут сохранены, подчеркнул архитектор. «Одним из таких проектов станут кварталы реновации в Бабушкинском районе, где сохранились здания бывшего центра деревни Бабушкино. Их стиль ляжет в основу дизайн-кода всего района», — рассказал Кузнецов.
В окончательный список программы реновации жилого фонда вошел 5171 дом, где живут более миллиона москвичей. Реновация всех пятиэтажек продлится 15 лет и обойдется бюджету столицы в 3–3,5 трлн рублей.
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