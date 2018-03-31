Часть кварталов реновации в Москве построят в стиле конструктивизма

Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов

«В районах реновации, где сохранились памятники конструктивизма, вполне закономерно создавать новую застройку, связанную с этим стилем. В других районах имеет смысл привязываться к чему-то другому», — объяснил Кузнецов.

Все выдающиеся памятники конструктивизма в районах реновации будут сохранены, подчеркнул архитектор. «Одним из таких проектов станут кварталы реновации в Бабушкинском районе, где сохранились здания бывшего центра деревни Бабушкино. Их стиль ляжет в основу дизайн-кода всего района», — рассказал Кузнецов.

В окончательный список программы реновации жилого фонда вошел 5171 дом, где живут более миллиона москвичей. Реновация всех пятиэтажек продлится 15 лет и обойдется бюджету столицы в 3–3,5 трлн рублей.