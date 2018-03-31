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Более 900 человек приняли участие в концерте рэпера T-Killah на станции метро «Курская»
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Более 900 человек приняли участие в концерте рэпера T-Killah на станции метро «Курская» 

Агентство «Москва» 16 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
«На станции «Курская» прошел мини-концерт рэпера Саши Текилы, а также выступление видеоблогера Амирана Сардарова, на станции собралось более 900 человек. Для регулирования пассажиропотока были введены временные ограничения на выход со станции «Курская» Кольцевой линии», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что несмотря на большое количество зрителей концерт прошел без происшествий, все смогли выйти из метро или перейти на другие станции после концерта.
«После выступления видеоблогер Амиран Сардаров подарил зрителям 10 колец-«Троек» с годовым абонементом для проезда в общественном транспорте столицы. Мы благодарим всех зрителей, кто в этот вечер пришли на концерт в метро. Будем и дальше устраивать такие мероприятия», — заключили в пресс-службе.
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