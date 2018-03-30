Восточный вестибюль станции метро «Фили» закроют в выходные

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Восточный вестибюль станции «Фили» столичного метрополитена закроют в ближайшие выходные. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба московского метрополитена.

"В ближайшие выходные, 31 марта и 1 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие вестибюля станции «Фили» связано с заменой подвесного потолка. «Это необходимая мера для обеспечения безопасности пассажиров, а также для скорейшего выполнения запланированного объема работ», — цитирует пресс-служба первого заместителя начальника метро Дмитрия Дощатова

Вторую часть работ на станции проведут 7 и 8 апреля 2018 года.

Филевская линия — одна из старейших в московском метрополитене, она функционирует с 1958 года. Почти за 60 лет эксплуатации все конструктивные элементы и инженерные системы станций износились более чем на 70%.