Восточный вестибюль станции «Фили» московского метро закроют на выходные

Замену подвесного потолка будут проводить на предстоящих выходных в восточном вестибюле станции «Фили» Филевской линии столичного метрополитена, в связи с этим вестибюль будет закрыт для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«В ближайшие выходные, 31 марта и 1 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции «Фили» Филёвской линии. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции. В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник, 2 апреля, в 5:30 утра», — говорится в сообщении. Закрытие восточного вестибюля станции необходимо для замены подвесного потолка в пассажирской зоне вестибюля. Работы будут проводиться в выходные, когда пассажиропоток на станции минимален. Если в будний день станцией пользуется порядка 24 тысяч пассажиров, то в выходные всего 9,5 тысяч человек. «Для производства работ на два выходных дня будет закрыт восточный вестибюль станции „Фили“. Это необходимая мера для обеспечения безопасности пассажиров, а также для скорейшего выполнения запланированного объема работ, — сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов. Он добавил, что вторая часть работ на станции будет проведена 7 и 8 апреля 2018 года. На время закрытия вестибюля на станции „Фили“ будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.