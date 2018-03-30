Восточный вестибюль станции метро «Фили» будет закрыт 31 марта и 1 апреля в связи с ремонтом

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«В ближайшие выходные, 31 марта и 1 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции. В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник, 2 апреля, в 5:30», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что временное закрытие восточного вестибюля станции «Фили» необходимо для замены подвесного потолка в пассажирской зоне вестибюля. Работы будут проводиться в выходные, когда пассажиропоток на станции минимален. Если в будний день станцией пользуется порядка 24 тыс. пассажиров, то в выходные всего 9,5 тыс. человек.