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Восточный вестибюль станции метро «Фили» будет закрыт 31 марта и 1 апреля в связи с ремонтом
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Восточный вестибюль станции метро «Фили» будет закрыт 31 марта и 1 апреля в связи с ремонтом 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«В ближайшие выходные, 31 марта и 1 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции. В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник, 2 апреля, в 5:30», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что временное закрытие восточного вестибюля станции «Фили» необходимо для замены подвесного потолка в пассажирской зоне вестибюля. Работы будут проводиться в выходные, когда пассажиропоток на станции минимален. Если в будний день станцией пользуется порядка 24 тыс. пассажиров, то в выходные всего 9,5 тыс. человек.
Кроме того, по словам первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова, вторая часть работ на станции «Фили» будет проведена 7 и 8 апреля.
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