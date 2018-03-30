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Восточный вестибюль станции «Фили» закроют на выходные
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Восточный вестибюль станции «Фили» закроют на выходные 

Москва24 1 час назад
Фото: m24.ru
Восточный вестибюль станции метро "Фили" на голубой ветке метро закроется на 31 марта и 1 апреля. Выход не будет работать из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции. В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник, 2 апреля, в 5:30", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мера необходима для замены подвесного потолка в пассажирской зоне. В выходные дни станцией пользуются всего 9,5 тысяч человек, в то время как в будни поток составляет 24 тысячи пассажиров в день.
На станции "Фили" запланирована вторая часть работ, отметил первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов. Ее проведут 7 и 8 апреля.
Подробности о предстоящих перекрытиях в городе и оптимальных путях объезда читайте в тексте портала Москва 24.
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