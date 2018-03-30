Автобусные рейсы в Смоленск запустили со станции «Тушинская»

Автобусные рейсы из Москвы в Смоленск запустили со станции «Тушинская»

Автобусные рейсы из Москвы в Смоленск запустили с автостанции "Тушинская" с 30 марта.

Перевозчик ООО "Финвал" будет совершать рейсы ежедневно в 8:45, 10:45 и 15:00. А автобусы компании ООО "РУСтранс" отправятся 13:00 и 19:00, передает Агентство "Москва"

Билет до Смоленска обойдется в 1100 рублей, доехать до Можайска можно будет за 300 рублей, до Гагарина — за 600 рублей, до Вязьмы — за 700 и до Сафоново — за 800 рублей. За провоз багажа придется заплатить 50 рублей.

Детям до 12 лет сделают скидку в 50% от стоимости взрослого билета.

Ранее сообщалось, что график работы автобусов до столичных кладбищ изменится с 1 апреля.