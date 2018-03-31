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Движение по Комендантскому проспекту в Петербурге ограничат до 2019 года
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Движение по Комендантскому проспекту в Петербурге ограничат до 2019 года 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге ограничат движение транспорта по Комендантскому проспекту, сообщает пресс-служба ГАТИ. Изменения в транспортной схеме будут действовать с 3 апреля до 31 декабря 2018 года.
По данным ведомства, на протяжении 9 месяцев водители не смогут проехать по участку Комендантского проспекта от улицы Шаврова до Нижне-Каменской, в том числе по перекрестку с Нижне-Каменской улицей.
Также в этот период для проезда будет недоступен участок на пересечении проспекта Косыгина и проспекта Наставников.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты с учетом ограничений.
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 Ещё 2 источника 
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