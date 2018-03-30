Сергей Собянин сообщил, что Московский культурный форум посетили 54 тысячи человек

Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московском культурном форуме приняли участие 54 тысячи человек, а мероприятия акции «Ночь театров» посетили 15 тысяч человек.

— В Московском культурном форуме приняли участие 54 тысячи человек. 15 тысяч человек посетили «Ночь театров». Повторили предыдущий рекордный результат, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

В Московском культурном форуме #МКФ2018 приняли участие 54 тысячи человек. 15 тысяч посетили #НочьТеатров. Повторили предыдущий рекордный результат. Обязательно ждём всех на #МКФ в следующем году.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 марта 2018 г.

Глава города также добавил, что столичные власти ждут желающих на Московском культурном фестивале в следующем году.

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