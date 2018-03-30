Более 80% «активных граждан» одобрили проект сквера у «Улицы 1905 года»

Проект благоустройства нового сквера у станции метро «Улица 1905 года» оценили участники «Активного гражданина». Порядка 84,5 процентов опрошенных одобрили проект, сообщила пресс-служба проекта «Активный гражданин».

«Участники проекта «Активный гражданин» из ЦАО обсудили проект благоустройства нового сквера у станции метро «Улица 1905 года». Всего свое мнение высказали 11 450 человек», — говорится в материале.

Уточняется, что проект благоустройства площади у входа в станцию метро предусматривает замену покрытия, высадку новых деревьев и кустарников, обустройство клумб и газонов, установку лавочек и урн.

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