Ещё
Около 50 соцобъектов появятся в Новой Москве к 2021 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 50 соцобъектов появятся в Новой Москве к 2021 году 

Москва меняется 32 минуты назад
Фото: Москва меняется
До конца 2020 года в ТиНАО планируется построить около 50 объектов социального назначения. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
По его словам, 20 школ и детских садов строится сейчас в Новой Москве. «Причем больше половины объектов социальной инфраструктуры возводится за счет средств инвесторов в рамках комплексного развития территории», — сказал заммэра.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Около 50 соцобъектов появятся в Новой Москве к 2021 году появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Акция «День добрых дел» пройдет в Москве 15 апреля Несколько улиц перекроют в пасхальные праздники Тематический поезд «Малый театр» запустили на Замоскворецкой линии метро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По США ударят газом182
Умерла Наталья Попович10
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ286
Названы гонорары Пугачевой и Галкина145
Cтали известны подробности пропажи «Новичка» при Ельцине34
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение