Около 50 соцобъектов появятся в Новой Москве к 2021 году

До конца 2020 года в ТиНАО планируется построить около 50 объектов социального назначения. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам, 20 школ и детских садов строится сейчас в Новой Москве . «Причем больше половины объектов социальной инфраструктуры возводится за счет средств инвесторов в рамках комплексного развития территории», — сказал заммэра.

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