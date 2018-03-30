Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов

Согласно его данным, движение затруднено на внешней стороне МКАД: на западе (от парка «Кузьминки» до Перовского кладбища) и на юго-востоке (от Троекуровского кладбища до Бутовского лесопарка); а также на внутренней стороне МКАД: на юго-востоке (от парка «Кузьминки» до Бирюлевского лесопарка) и на западе (от пересечения с ул. Молодогвардейская до пересечения с ул. Маршала Катукова). Также затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском шоссе, Мичуринском проспекте.

На Третьем транспортном кольце движение затруднено в северной части — на ул. Новая Башиловка, ул. Нижняя Масловка, ул. Сущевский Вал, на Новорижской, Рижской и Русаковской эстакадах; на юге — в районах Южнопортовый и Даниловский; в западной части — от стадиона «Лужники» до Шмитовского проезда.