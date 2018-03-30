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Более 150 арт-объектов украсят столицу к фестивалю «Пасхальный дар»
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Более 150 арт-объектов украсят столицу к фестивалю «Пасхальный дар» 

Москва меняется 57 минут назад
Фото: Москва меняется
Более 150 арт-объектов украсят Москву в рамках фестиваля «Пасхальный дар», который стартует 7 апреля. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«На 38 площадках по всему городу — на улицах и площадях, в парках, возле московских храмов — гостей ждут самый вкусные пасхальные угощения, необычные сувениры и разнообразная культурная программа. Почувствовать настроение праздника и весны помогут арт-объекты: на городских площадках их установят более 150», — рассказали в оргкомитете.
На всех площадках установят «Пасхальные деревья» высотой, на которых вместо листьев — десятки разноцветных яиц. Высота этих арт-объектов составит 3,5 метра. Кроме того, на центральных площадках установят 20 пасхальных яиц, оформленных плакатами — «театральными афишами» разных лет. Отмечается, что часть арт-объектов будет знакома посетителям по предыдущим фестивалям цикла «Московские сезоны».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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