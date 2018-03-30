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МЧС предупреждает жителей Ленобласти о сильном снегопаде
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МЧС предупреждает жителей Ленобласти о сильном снегопаде
Ivyborg.ru
58 минут назад
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В понедельник, 2 апреля, на территории
Ленобласти
ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального
ГУ МЧС
.
Температура воздуха днем 2 апреля составит от 1 до 6 градусов выше ноля.
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