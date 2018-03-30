МЧС предупреждает жителей Ленобласти о сильном снегопаде 

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Ленобласть готова помочь Кемерово в преодолении последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

МЧС: Администрация ТЦ "Зимняя вишня" сбежала из здания через 4 минуты после начала пожара