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МЧС предупреждает жителей Ленобласти о сильном снегопаде
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МЧС предупреждает жителей Ленобласти о сильном снегопаде 

Ivyborg.ru 58 минут назад
В понедельник, 2 апреля, на территории Ленобласти ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Температура воздуха днем 2 апреля составит от 1 до 6 градусов выше ноля.
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