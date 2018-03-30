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Сергей Собянин утвердил проект планировки территории участка Северо-Восточной хорды
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Сергей Собянин утвердил проект планировки территории участка Северо-Восточной хорды 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Постановление об утверждении проекта планировки территории участка улично-дорожной сети подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Речь идет об участоке Северо-Восточной хорды от железнодорожных путей Октябрьского направления Московской железной дороги до железнодорожных путей Ярославского направления МЖД.
— Утвердить проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок Северо-Восточной хорды от железнодорожных путей Октябрьского направления Московской железной дороги до железнодорожных путей Ярославского направления Московс­кой железной дороги, — говорится в тексте документа, опубликованного на mos.ru.
В постановлении отмечается, что рассматриваемый участок располагается в Северном и Северо-Восточном административных округах столицы.
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