Сергей Собянин утвердил проект планировки территории участка Северо-Восточной хорды

Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы

Постановление об утверждении проекта планировки территории участка улично-дорожной сети подписал мэр Москвы Сергей Собянин . Речь идет об участоке Северо-Восточной хорды от железнодорожных путей Октябрьского направления Московской железной дороги до железнодорожных путей Ярославского направления МЖД.

— Утвердить проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок Северо-Восточной хорды от железнодорожных путей Октябрьского направления Московской железной дороги до железнодорожных путей Ярославского направления Московс­кой железной дороги, — говорится в тексте документа, опубликованного на mos.ru

В постановлении отмечается, что рассматриваемый участок располагается в Северном и Северо-Восточном административных округах столицы.

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