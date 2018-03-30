Акция «День добрых дел» пройдет 15 апреля

Акция пройдет одновременно на 5 континентах, в 9 000 городах 70 стран мира. В России участие примут 8 городов. Более 2 миллионов волонтеров по всему миру проведут целый день, помогая тем, кто нуждается в поддержке.
Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на одно из мероприятий: выгул собак в приюте «Искра» и «Красная сосна», сдача крови в донорском марафоне «Достучаться до сердец», организация благотворительной ярмарки в Музее Москвы. Полный перечень мероприятий можно найти на официальной
странице акции, где для участия нужно пройти регистрацию.
Проект «День добрых дел» реализуется при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.