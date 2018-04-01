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Восточный вестибюль станции метро «Фили» закроют на выходные
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Восточный вестибюль станции метро «Фили» закроют на выходные 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИАМО
Восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии столичного метро будет закрыт в выходные из-за проведения ремонтных работ, передает ТВ Центр.
"В ближайшие выходные, 31 марта и 1 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции. В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник, 2 апреля, в 5:30", — говорится в сообщении пресс-службы московской подземки.
В пресс-службе подчеркнули, что закрытие восточного вестибюля станции необходимо для замены подвесного потолка. Ремонтные работы будут проведены в выходные, так как в это время пассажиропоток в подземке минимален.
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