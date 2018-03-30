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Из‑за реконструкции станции метро до 30 мая ограничили движение на западе Москвы
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Из‑за реконструкции станции метро до 30 мая ограничили движение на западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Движение ограничили на участке Малой Филевской улицы в Москве до 30 мая из-за реконструкции станции метро «Пионерская», говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.
«Ограничение движения в связи с реконструкцией станции метро «Пионерская». Участок: Мазиловская улица от Малой Филевской улицы до дома 54, корпус 3 по Кастанаевской улице», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, движение будет ограничено до 30 мая. На данному участке будет работать лишь одна полоса движения.
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