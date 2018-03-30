Мэр Москвы утвердил проект планировки территории участка Северо-Восточной хорды 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории участка улично-дорожной сети — участок Северо-Восточной хорды от железнодорожных путей Октябрьского направления Московской железной дороги до железнодорожных путей Ярославского направления МЖД. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Утвердить проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок Северо-Восточной хорды от железнодорожных путей Октябрьского направления Московской железной дороги до железнодорожных путей Ярославского направления Московской железной дороги», — говорится в сообщении.
Согласно приложению, рассматриваемый участок улично-дорожной сети располагается в Северном и Северо-Восточном административных округах столицы.