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Сезон велопроката в столице откроется в конце апреля
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Сезон велопроката в столице откроется в конце апреля 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 32 минуты назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Сезон велопроката в Москве планируется открыть в конце апреля. Об этом сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва» в пятницу, 30 марта.
Предварительная дата старта велопрокатного сезона — 20 апреля. Однако, по словам заместителя главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Евгения Адамова, в случае хорошей погоды пункты проката велосипедов могут заработать и раньше.
Отметим, что руководитель ведомства Максим Ликсутов заявил о том, что цены на аренду данного вида транспорта останутся неизменными. В прошлом году прокат велосипеда на сутки стоил 150 рублей, на месяц — 600, а чтобы арендовать транспорт до конца сезона, до 31 октября, — 1200 рублей. Поездки длительностью более 30 минут оплачиваются дополнительно. Все расценки доступны на портале «Велобайк».
Кроме того, количество станций в этом году увеличится: теперь их станет 430 (ранее было 380). В пунктах аренды велосипедов можно будет взять в прокат транспорт марки B-Twin с тремя скоростями.
Напомним, что на территории района Чертаново Северное станции велопроката расположены по адресам: микрорайон Северное Чертаново, дом 4, корпус 401; улица Чертановская, дом 7, строение 2.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
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