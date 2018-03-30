Сезон велопроката в столице откроется в конце апреля

Сезон велопроката в Москве планируется открыть в конце апреля. Об этом сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва» в пятницу, 30 марта.

Предварительная дата старта велопрокатного сезона — 20 апреля. Однако, по словам заместителя главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Евгения Адамова , в случае хорошей погоды пункты проката велосипедов могут заработать и раньше.

Отметим, что руководитель ведомства Максим Ликсутов заявил о том, что цены на аренду данного вида транспорта останутся неизменными. В прошлом году прокат велосипеда на сутки стоил 150 рублей, на месяц — 600, а чтобы арендовать транспорт до конца сезона, до 31 октября, — 1200 рублей. Поездки длительностью более 30 минут оплачиваются дополнительно. Все расценки доступны на портале «Велобайк».

Кроме того, количество станций в этом году увеличится: теперь их станет 430 (ранее было 380). В пунктах аренды велосипедов можно будет взять в прокат транспорт марки B-Twin с тремя скоростями.

Напомним, что на территории района Чертаново Северное станции велопроката расположены по адресам: микрорайон Северное Чертаново, дом 4, корпус 401; улица Чертановская, дом 7, строение 2.