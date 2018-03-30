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На станции метро «Чертановская» отремонтировали эскалатор
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На станции метро «Чертановская» отремонтировали эскалатор 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 41 минуту назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Эскалатор на станции метро «Чертановская» открылся после ремонта в четверг, 29 марта. Об этом сообщили на официальном портале «Московский транспорт».
Специалисты проводили ремонт подъемника в южном вестибюле районной станции. В период с 20 до 29 марта работы выполнялись только на одном эскалаторе, остальные два эксплуатировались в обычном режиме: на спуск и подъем. В связи с этим проведение реконструкционных мероприятий никак не повлияли на работу станции «Чертановская» в целом.
Отметим, что на станции метро «Южная» также проводится ремонт, только лестничных маршей. Здесь работы выполняются поочередно. Согласно графику ремонта на станциях московского метрополитена, обновление должны завершиться до 7 апреля.
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