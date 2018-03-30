На станции метро «Чертановская» отремонтировали эскалатор

Эскалатор на станции метро «Чертановская» открылся после ремонта в четверг, 29 марта. Об этом сообщили на официальном портале «Московский транспорт».

Специалисты проводили ремонт подъемника в южном вестибюле районной станции. В период с 20 до 29 марта работы выполнялись только на одном эскалаторе, остальные два эксплуатировались в обычном режиме: на спуск и подъем. В связи с этим проведение реконструкционных мероприятий никак не повлияли на работу станции «Чертановская» в целом.

Отметим, что на станции метро «Южная» также проводится ремонт, только лестничных маршей. Здесь работы выполняются поочередно. Согласно графику ремонта на станциях московского метрополитена, обновление должны завершиться до 7 апреля.