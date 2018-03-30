Потепление 2.0. В Гидрометцентре рассказали повышении температуры до +10

Марина Макарова. В выходные, 31 марта и 1 апреля, в Москву придёт настоящая весна. В столичном регионе ожидается потепление, несмотря на то, что местами пройдут осадки. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России

«Весна придёт в эти выходные, но её появление будет предваряться снегом. Он пройдёт в зоне тёплого фронта, который подойдёт уже в ночь на субботу. Ожидается облачная погода, ветер южный и юго-восточный. Температура ночью в Москве пока ещё отрицательная: в Москве ожидается -2°С … -4 °С, по области от -2°С до -7°С», — сообщила синоптик.

Днём пройдёт тёплый фронт. За ним ожидается значительное заметное повышение температуры. Постепенно снег перейдёт в мокрый снег, днём пройдут небольшие осадки. В столице России температура повысится до +3°С … +5°С и до +1°С … +6°С в Подмосковье . Среднесуточная температура будет близка к нулю, возможно, даже немного её превысит. Тенденция повышения температуры сохранится и в воскресенье.

«Более заметно весенние перемены проявятся в воскресенье. В ночь в Москве будет 0°С … -2°С, по области от 0°С до -5°С. Днём в Москве температура должна подняться до +5°С … +7°С. По области максимальная температура составит +2°С … +7°С, при этом ночью местами пройдут небольшие осадки. На дорогах будет скользко. Днём пройдёт небольшой дождь», — поделилась с НСН эксперт.

На следующей неделе воздух в столичном регионе прогреется до +8°С … +10°С, по области местами столбики термометров и вовсе покажут +11°С. При этом ожидается низкое атмосферное давление и ветер, порывы которого составят 12-17 м/с. Во вторник немного похолодает, однако даже ночная температура будет выше нуля.