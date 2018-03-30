Поезда на Ленинградском направлении железной дороги поедут по обновленному расписанию

В расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления, в частности, на участках « Москва Тверь » ( Конаково ) и «Тверь — Бологое » ( Торжок ), со 2 по 5 апреля будут внесены изменения. Как сообщили в пресс-службе РЖД, корректировки движения внесут в связи с ремонтом объектов инфраструктуры Октябрьской железной дороги.

В этот период не будут курсировать поезда:

Москва — Тверь

№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата

7548 11:20 Москва — Крюково 11:52 3 — 5 апреля

6342 11:40 Москва — Крюково 12:34 2 — 5 апреля

7550 12:22 Москва — Крюково 12:53 2 апреля

6344 12:27 Москва — Крюково 13:20 2 апреля

6346 12:38 Москва — Крюково 13:32 2 апреля

6512 13:30 Москва — Клин 15:20 2 — 5 апреля

6408 14:09 Москва — Подсолнечная 15:31 3 — 5 апреля

6410 15:37 Москва — Подсолнечная 16:58 3 — 5 апреля

6352 16:00 Москва — Крюково 16:52 3 — 5 апреля

Тверь — Москва

№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата

7545 9:52 Крюково — Москва 10:23 3 — 5 апреля

6329 10:50 Крюково — Москва 11:49 2 апреля

6517 10:50 Клин — Москва 12:37 2 — 5 апреля

6331 11:20 Крюково — Москва 12:15 2 апреля

6333 12:40 Крюково — Москва 13:39 3 — 5 апреля

6335 13:17 Крюково — Москва 14:12 2 — 5 апреля

7551 13:45 Крюково — Москва 14:19 2 апреля

6339 14:30 Крюково — Москва 15:26 3 — 5 апреля

6341 14:50 Крюково — Москва 15:46 3 — 5 апреля

Помимо этого, изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках «Москва — Тверь» (Конаково) и «Тверь — Бологое» (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать поездки с учетом возможного изменения привычного расписания. (то)