Поезда на Ленинградском направлении железной дороги поедут по обновленному расписанию 

В расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления, в частности, на участках «Москва — Тверь» (Конаково) и «Тверь — Бологое» (Торжок), со 2 по 5 апреля будут внесены изменения. Как сообщили в пресс-службе РЖД, корректировки движения внесут в связи с ремонтом объектов инфраструктуры Октябрьской железной дороги.
В этот период не будут курсировать поезда:
Москва — Тверь
№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата
7548 11:20 Москва — Крюково 11:52 3 — 5 апреля
6342 11:40 Москва — Крюково 12:34 2 — 5 апреля
7550 12:22 Москва — Крюково 12:53 2 апреля
6344 12:27 Москва — Крюково 13:20 2 апреля
6346 12:38 Москва — Крюково 13:32 2 апреля
6512 13:30 Москва — Клин 15:20 2 — 5 апреля
6408 14:09 Москва — Подсолнечная 15:31 3 — 5 апреля
6410 15:37 Москва — Подсолнечная 16:58 3 — 5 апреля
6352 16:00 Москва — Крюково 16:52 3 — 5 апреля
Тверь — Москва
№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата
7545 9:52 Крюково — Москва 10:23 3 — 5 апреля
6329 10:50 Крюково — Москва 11:49 2 апреля
6517 10:50 Клин — Москва 12:37 2 — 5 апреля
6331 11:20 Крюково — Москва 12:15 2 апреля
6333 12:40 Крюково — Москва 13:39 3 — 5 апреля
6335 13:17 Крюково — Москва 14:12 2 — 5 апреля
7551 13:45 Крюково — Москва 14:19 2 апреля
6339 14:30 Крюково — Москва 15:26 3 — 5 апреля
6341 14:50 Крюково — Москва 15:46 3 — 5 апреля
Помимо этого, изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках «Москва — Тверь» (Конаково) и «Тверь — Бологое» (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».
Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать поездки с учетом возможного изменения привычного расписания. (то)