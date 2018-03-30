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«Мосгортранс» запустит в пасхальные дни бесплатные автобусы до столичных кладбищ
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«Мосгортранс» запустит в пасхальные дни бесплатные автобусы до столичных кладбищ 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. «Мосгортранс» организует 37 бесплатных маршрутов к 17 основным городским и пригородным мемориальным комплексам в пасхальных дни, сообщила в пятницу пресс-служба перевозчика.
По данным пресс-службы, в дни массового посещения кладбищ — Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 1 апреля, а также на Пасху (8 апреля) и Красную горку (15 апреля) интервал движения дополнительных автобусов составит от одной до пяти минут. «В дни пасхальных праздников 1, 8 и 15 апреля „Мосгортранс“ организует 37 бесплатных маршрутов. Транспорт будет следовать к 17 основным городским и пригородным мемориальным комплексам», — говорится в сообщении.
По словам первого заместителя гендиректора «Мосгортранса» Бориса Ткачука, «в течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше 1 тыс. бесплатных автобусов». «Для удобства москвичей мы также выпустим дополнительный транспорт на ряде регулярных направлений», — цитирует Ткачука пресс-служба.
Со всем списком бесплатных маршрутов можно ознакомиться на сайте «Мосгортранса».
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