Мастер-классы по росписи яиц пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдут мастер-классы по росписи яиц и приготовлению куличей, а также будут работать четыре кулинарные школы, где москвичей и гостей столицы познакомят с гастрономическими пасхальными традициями разных стран. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Традиционные пасхальные угощения — куличи, творожную пасху, крашеные яйца — любят и дети, и взрослые. Все эти и многие другие праздничные блюда можно будет научиться готовить на бесплатных мастер-классах фестиваля «Пасхальный дар». С 7 по 15 апреля для посетителей ежедневно будут работать сразу четыре кулинарные школы», — следует из сообщения пресс-службы.

Уточняется, что кулинарные школы будут расположены на Семеновской и Тверской площадях, в Камергерском переулке, а также на площадках по адресу ул. Профсоюзная, д. 41.

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