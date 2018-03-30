Столичные кладбища подготовили к Вербному воскресенью и Пасхе

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, завершена подготовка всех 136 кладбищ Москвы для их посещений в дни религиозных праздников", — уточнил Немерюк. По традиции горожане посетят кладбища в Вербное воскресенье (1 апреля), на Пасху (8 апреля), а также на Красную горку (15 апреля) и Радоницу (17 апреля).

По словам главы департамента, посетителей столичных кладбищ обеспечат материалами и инвентарем для благоустройства участков захоронений после зимы. "В этом году закуплено два миллиона пакетов для сбора мусора, более 19 тысяч кубических метров песка и около двух тысяч единиц хозинвентаря", — рассказал Немерюк. Он добавил, что рядом с наиболее крупными кладбищами организуют бесплатные парковки для транспорта посетителей. В дни религиозных праздников также можно будет воспользоваться специальными бесплатными автобусными маршрутами.

"На таких кладбищах как Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Домодедовское, Хованское и Кузьминское традиционно организовано перемещение на электромобилях посетителей с ограниченными возможностями", — отметил Немерюк. Общественный порядок в праздничные дни обеспечат сотрудники полиции, ГИБДД и бригады скорой помощи, добавил глава департамента.

Ранее сообщалось, что в районе столичных кладбищ ограничат движение автомобилей 1, 8, 15 и 17 апреля. На участках, где будут действовать ограничения, введут выделенные полосы для общественного транспорта.