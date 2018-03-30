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Дополнительные маршруты до городских и пригородных кладбищ организуют в Москве 31 марта, 7 и 14 апреля
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Дополнительные маршруты до городских и пригородных кладбищ организуют в Москве 31 марта, 7 и 14 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
«В связи с массовыми перевозками по субботним дням 31 марта, 7 и 14 апреля 2018 г. организуются дополнительные маршруты до городских и пригородных кладбищ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что так, назначен автобус-экспресс «Э» маршрута станция метро «Рязанский проспект»-станция метро «Кузьминки» (с остановкой у Кузьминского кладбища); автобус-экспресс «Э2» маршрута железнодорожная станция «Щербинка»-Щербинское кладбище; автобус №531к маршрута станция метро «Теплый Стан»-Санаторий «Десна» (со всеми остановками по трассе маршрута №531) — до кладбища Ракитки.
«Также в эти дни будут организованы допмаршруты автобуса «Э» от станции метро «Юго-Западная» до Востряковского кладбища, а также дополнительные рейсы автобуса №871 маршрута Троицк (мкр-н «В»)-Троицкое кладбище», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что на маршрутах действуют все виды городских проездных билетов.
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