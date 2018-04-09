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Скорость движения транспорта в Москве за 5 лет увеличилась на 12 процентов
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Скорость движения транспорта в Москве за 5 лет увеличилась на 12 процентов 

Авторадио 1 час назад
Фото: Мир24
Скорость движения транспорта в Москве за последние пять лет увеличилась на 12 процентов, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения. Средняя скорость движения в утренний час пик выросла на 12 процентов, в вечерний — на 8 процентов. Выросла и проходимость конкретных магистралей. В частности, в 2017 году скорость на Дмитровском шоссе выросла на 13 процентов по сравнению с 2016 годом. Эксперты ЦОДД отмечают, что таких результатов удалось добиться из-за строительства новых развязок, реконструкции вылетных магистралей, внедрения интеллектуальной транспортной системы. При этом число зарегистрированных автомобилей в Москве и области с 2010 года увеличилось почти на 1 миллион и в 2017 году составило почти 8 миллионов.
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