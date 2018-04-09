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На одной из улиц юго‑востока Москвы с понедельника введут новую схему движения
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На одной из улиц юго‑востока Москвы с понедельника введут новую схему движения 

РИАМО 1 час назад
Схему движения транспорта изменят на участке 11-й улицы Текстильщиков на юго-востоке Москвы, изменения вступят в силу с понедельника, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.
«Новая схема движения будет введена на участке одной из улиц Юго-Восточного округа. С 9 апреля 2018 года направление движения на участке односторонней 11-й улицы Текстильщиков будет изменено. Движение будет осуществляться в направлении от дома 8 в сторону Волжского бульвара», — говорится в сообщении.
Изменение направления движения позволит исключить транзитный проезд по этому участку, который создает неудобства жителям близлежащих домов. На подъездах к участку изменений будут установлены информационные щиты.
«ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков», — заключается в сообщении.
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