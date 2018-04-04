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Движение перекроют на трех улицах в центре Москвы ночью 8 апреля из-за религиозного мероприятия
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Движение перекроют на трех улицах в центре Москвы ночью 8 апреля из-за религиозного мероприятия 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
«Движение перекроют 8 апреля с 00:00 до 00:20 на ул. Петровка, Петровском бульваре и в Крапивенском пер.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение будет перекрыто из-за проведения религиозного мероприятия.
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