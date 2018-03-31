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Движение ограничат на пяти участках улиц на севере Москвы до 31 октября из-за реконструкции сетей
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Движение ограничат на пяти участках улиц на севере Москвы до 31 октября из-за реконструкции сетей 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Движение ограничат на участках ряда улиц на севере Москвы до 31 октября из-за реконструкции инженерных сетей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«Движение ограничено по 30 апреля и с 10 мая по 10 июня на участке Шебашевского проезда от д. 8, корп. 1 до д. 8, корп. 2 из-за реконструкции инженерных сетей в САО», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по той же причине с 21 июня по 15 августа и с 17 сентября по 31 октября будет ограничено движение на участке Шебашевского проезда от д. 7 до д. 9. Вместе с тем, с 21 июня по 15 августа и с 17 сентября по 31 октября движение ограничат на участке ул. Часовая от д. 7, корп. 1 до д. 5. «Кроме того, с 21 июня по 15 августа движение транспорта будет ограничено на участке Большого Коптевского проезда в районе д. 4, а также с 16 по 31 августа и с 15 по 31 октября — на участке Шебашевского проезда в районе д. 7», — пояснили в инфоцентре.
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