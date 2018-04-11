Движение на ул. Бачуринская и ул. Фитаревская ограничат с 15 апреля до 15 июля из-за инженерных работ

Движение на ул. Бачуринская и ул. Фитаревская ограничат с 15 апреля до 15 июля из-за инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Ограничения движения в связи со строительством инженерных сетей на ул. Бачуринская будет действовать с 15 апреля по 15 июля круглосуточно на участке ул. Бачуринская от д. 22, корп. 1 до ул. Фитаревская», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 10 мая по 20 июня круглосуточно ограничения на одной полосе с обустройством временных уширений будет действовать на участке ул. Фитаревская в районе пересечения с ул. Бачуринская.