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Движение на ул. Бачуринская и ул. Фитаревская ограничат с 15 апреля до 15 июля из-за инженерных работ
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Движение на ул. Бачуринская и ул. Фитаревская ограничат с 15 апреля до 15 июля из-за инженерных работ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Движение на ул. Бачуринская и ул. Фитаревская ограничат с 15 апреля до 15 июля из-за инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничения движения в связи со строительством инженерных сетей на ул. Бачуринская будет действовать с 15 апреля по 15 июля круглосуточно на участке ул. Бачуринская от д. 22, корп. 1 до ул. Фитаревская», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 10 мая по 20 июня круглосуточно ограничения на одной полосе с обустройством временных уширений будет действовать на участке ул. Фитаревская в районе пересечения с ул. Бачуринская.
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