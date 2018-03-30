Более 1 тыс. бесплатных автобусов появится в Москве на пасхальные праздники

Москве запустят бесплатные маршруты на Пасху, жителей и гостей города будут перевозить более 1 тысячи автобусов, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

«В дни пасхальных праздников 1, 8 и 15 апреля «Мосгортранс» организует 37 бесплатных маршрутов. Транспорт будет следовать к 17 основным городским и пригородным мемориальным комплексам. В зависимости от направления и его востребованности интервал движения автобусов составит от 1 до 5 минут», — говорится в сообщении.

Как уточнил первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук , в течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше 1 тысячи бесплатных автобусов. Для удобства москвичей будет также выпущен дополнительный транспорт на ряде регулярных направлений

Москвичи также могут воспользоваться десятью ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают центр и удаленные районы столицы. Они работают с интервалами от 15 до 30 минут.