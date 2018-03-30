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Время работы автобусных маршрутов до столичных кладбищ изменится с 1 апреля
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Время работы автобусных маршрутов до столичных кладбищ изменится с 1 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
«С 1 апреля 2018 г. изменяется время работы автобусных маршрутов до городских мемориальных комплексов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что так, автобусы №510 будут курсировать по маршруту станция метро «Домодедовская»-Домодедовское кладбище по рабочим дням — с 7:30 до 19:00, по выходным — с 7:00 до 19:00; автобусы «Д», курсирующие по территории Домодедовского кладбища, будут работать по рабочим дням — с 8:03 до 19:00, по выходным дням — с 7:33 до 19:00; автобусы №560 маршрута станция метро «Новокосино»-2-й Московский крематорий будут курсировать по выходным — с 8:19 до 19:00.
«На маршруте автобусов №600 станция метро «Теплый Стан»-Хованское кладбище-станция метро «Саларьево» изменяется время заезда автобусов к центральной и западной территориям Хованского кладбища: по рабочим дням — с 8:30 до 19:00, по выходным — с 7:00 до 19:00», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что автобусы №706 маршрута станция метро «Выхино»-2-й Московский крематорий по рабочим дням будут курсировать с 8:15 до 19:00, по выходным — с 8:29 до 19:00. Кроме того, сохраняются фиксированные рейсы в 7:30 и 8:00, а вечерние фиксированные рейсы прекращают работу. До 8:30 и после 19:00 автобусы будут следовать до остановки «Новокосинская улица, 51».
«Автобусы №741 маршрута станция метро «Тушинская»-Митинское кладбище будут курсировать по рабочим дням — с 8:28 до 19:00, по выходным — с 7:00 до 19:00. Вместе с тем, прекращают работу вечерние фиксированные рейсы. Автобусы №760 маршруты станция метро «Щелковская»-2-й Московский крематорий будут следовать только по рабочим дням — с 8:30 до 19:00. До 8:30 и после 19:00 автобусы будут следовать до МФЦ района Новокосино», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что автобусы №819 маршрута ул. Академика Янгеля-Щербинское кладбище будут курсировать по рабочим дням с 8:30 до 19:00, по выходным — с 7:00 до 19:00. По рабочим дням в 7:21 организован фиксированный рейс от конечной остановки «Улица Академика Янгеля». Кроме того, автобусы №865 маршрута станция метро «Планерная»-Перепечинское кладбище будут курсировать по рабочим дням — с 8:00 до 19:00, по выходным — с 7:00 до 19:00. До 8:00 (до 7:00 по выходным) и после 19:00 автобусы будут курсировать от станции метро «Планерная» до остановки «Черкизово».
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