Расписание нескольких автобусных маршрутов изменилось в Москве с воскресенья

Время работы маршрутов автобусов, следующих до столичных кладбищ, изменилось с воскресенья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Автобусы курсируют: №510 «Метро „Домодедовская“ — Домодедовское кладбище» по рабочим дням — с 07:30 до 19:00, по выходным — с 07:00 до 19:00; Д (по территории Домодедовского кладбища) по рабочим дням — с 08:03 до 19:00, по выходным дням — с 07:33 до 19:00», — говорится в сообщении.

Маршрут автобуса №560 «Метро „Новокосино“ — 2-й Московский крематорий» по выходным работает с 08:19 до 19:00; №741 «Метро „Тушинская“ — Митинское кладбище» по рабочим дням — с 08:28 до 19:00, по выходным — с 07:00 до 19:00. Прекратили работу вечерние фиксированные рейсы.

Автобусы №760 «Метро „Щелковская“ — 2-й Московский крематорий» теперь курсируют только по рабочим дням — с 08:30 до 19:00. До 08:30 и после 19:00 автобусы следуют до офиса «Мои документы» района Новокосино; №819 «Улица Академика Янгеля — Щербинское кладбище» — по рабочим дням с 08:30 до 19:00, по выходным — с 07:00 до 19:00. По рабочим дням в 07:21 организован фиксированный рейс от конечной остановки «Улица Академика Янгеля».

Кроме того, маршрут №865 «Метро „Планерная“ — Перепечинское кладбище» по рабочим дням курсирует с 08:00 до 19:00, по выходным — с 07:00 до 19:00. До 08:00 (до 07:00 по выходным) и после 19:00 автобусы курсируют от станции метро «Планерная» до остановки «Черкизово».

Автобусы №600 «Метро „Теплый Стан“ — Хованское кладбище — метро „Саларьево“» теперь заезжают к центральной и западной территориям Хованского кладбища по рабочим дням с 08:30 до 19:00, по выходным — с 07:00 до 19:00.

Автобусы №706 «Метро „Выхино“ — 2-й Московский крематорий» по рабочим дням курсируют с 08:15 до 19:00, по выходным — с 08:29 до 19:00. Сохранились фиксированные рейсы в 07:30 и 08:00, вечерние фиксированные рейсы прекратили работу. До 08:30 и после 19:00 автобусы следуют до остановки «Новокосинская улица, 51».