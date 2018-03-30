В Челябинской области электрички перейдут на летнее расписание

Поезда Свердловской пригородной компании, курсирующие по полигону Южно-Уральской железной дороги, переходят на летний график движения. В пресс-службе компании сообщают, что летом появятся дополнительные остановки для пригородных составов.

С 1 апреля дополнительные остановки появятся на следующих остановочных пунктах:

о. п. 2126 км, о. п. 2142 км, о. п. 2130 км для пригородных поездов № 6212, 6215, 6201 на направлении Челябинск — Шумиха;

о. п. 2126 км и о. п. 2142 км для пригородного поезда № 6218 на направлении Челябинск — Шумиха;

Кропачево; о. п. 1927 км, о. п. 1913 км для пригородных поездов № 6116, 6117, 6129, 6130 на направлении Златоуст

о. п. 2059 км для пригородных поездов № 6003, 6005, 6016 на направлении Челябинск — Златоуст;

о. п. 2078 км, о. п. 2059 км для пригородных поездов № 6042, 6033, 6006 на направлении Челябинск — Златоуст;

о. п. 2078 км для пригородного поезда № 6041 на направлении Челябинск — Златоуст;

о. п. 148 км для пригородных поездов № 6256, 6257, 6258, 6259 на направлении Челябинск — Каменск-Уральский

о. п. 26 км для пригородного поезда № 6218, 6804 на направлении Челябинск — Еманжелинск

о. п. 2078 км для пригородного поезда № 6802 на направлении Челябинск — Еманжелинск;

о. п. 26 км для пригородного поезда № 6844 сообщением Троицк — Челябинск.

Они будут действовать до 31 октября.

С 21 апреля появятся следующие пригородные «летние» поезда в Челябинской области

№ 6007/6008 сообщением Челябинск — Кисегач (по выходным и праздничным дням), по рабочим дням поезд следует до станции Бишкиль;

№ 6805/6822 сообщением Челябинск — Еманжелинск;

№ 6901/6904 сообщением Челябинск — Верхний Уфалей.

Они будут работать до 14 октября.