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В Челябинской области электрички перейдут на летнее расписание
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В Челябинской области электрички перейдут на летнее расписание 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Поезда Свердловской пригородной компании, курсирующие по полигону Южно-Уральской железной дороги, переходят на летний график движения. В пресс-службе компании сообщают, что летом появятся дополнительные остановки для пригородных составов.
С 1 апреля дополнительные остановки появятся на следующих остановочных пунктах:
о. п. 2126 км, о. п. 2142 км, о. п. 2130 км для пригородных поездов № 6212, 6215, 6201 на направлении Челябинск — Шумиха;
о. п. 2126 км и о. п. 2142 км для пригородного поезда № 6218 на направлении Челябинск — Шумиха;
о. п. 1927 км, о. п. 1913 км для пригородных поездов № 6116, 6117, 6129, 6130 на направлении Златоуст — Кропачево;
о. п. 2059 км для пригородных поездов № 6003, 6005, 6016 на направлении Челябинск — Златоуст;
о. п. 2078 км, о. п. 2059 км для пригородных поездов № 6042, 6033, 6006 на направлении Челябинск — Златоуст;
о. п. 2078 км для пригородного поезда № 6041 на направлении Челябинск — Златоуст;
о. п. 148 км для пригородных поездов № 6256, 6257, 6258, 6259 на направлении Челябинск — Каменск-Уральский;
о. п. 26 км для пригородного поезда № 6218, 6804 на направлении Челябинск — Еманжелинск;
о. п. 2078 км для пригородного поезда № 6802 на направлении Челябинск — Еманжелинск;
о. п. 26 км для пригородного поезда № 6844 сообщением Троицк — Челябинск.
Они будут действовать до 31 октября.
С 21 апреля появятся следующие пригородные «летние» поезда в Челябинской области:
№ 6007/6008 сообщением Челябинск — Кисегач (по выходным и праздничным дням), по рабочим дням поезд следует до станции Бишкиль;
№ 6805/6822 сообщением Челябинск — Еманжелинск;
№ 6901/6904 сообщением Челябинск — Верхний Уфалей.
Они будут работать до 14 октября.
Изменения в расписании пригородных поездов можно найти на сайте Свердловской пригородной компании. Дополнительную информацию можно получить в мобильном приложении «Пригород» и Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» бесплатно по номеру 8-800-775-00-00
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