Летнее расписание электричек на Южном Урале начнет действовать с 1 апреля

Пригородные поезда ЮУЖД перейдут на летнее расписание с большим количеством остановок. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе «Южно-Уральской железной дороги».

С 1 апреля по 31 октября согласно расписанию дополнительные остановки появятся на следующих остановочных пунктах:

о. п. 2126 км, о. п. 2142 км, о. п. 2130 км для пригородных поездов № 6212, 6215, 6201 на направлении Челябинск — Шумиха;о. п. 2126 км и о. п. 2142 км для пригородного поезда № 6218 на направлении Челябинск — Шумиха;о. п. 1927 км, о. п. 1913 км для пригородных поездов № 6116, 6117, 6129, 6130 на направлении Златоуст — Кропачево;о. п. 2059 км для пригородных поездов № 6003, 6005, 6016 на направлении Челябинск — Златоуст;о. п. 2078 км, о. п. 2059 км для пригородных поездов № 6042, 6033, 6006 на направлении Челябинск — Златоуст;о. п. 2078 км для пригородного поезда № 6041 на направлении Челябинск — Златоуст;о. п. 148 км для пригородных поездов № 6256, 6257, 6258, 6259 на направлении Челябинск — Каменск-Уральский;о. п. 26 км для пригородного поезда № 6218, 6804 на направлении Челябинск — Еманжелинск;о. п. 2078 км для пригородного поезда № 6802 на направлении Челябинск — Еманжелинск;о. п. 26 км для пригородного поезда № 6844 сообщением Троицк — Челябинск.

С 21 апреля по 14 октября для удобства садоводов, дачников и туристов появятся следующие пригородные «летние» поезда в Челябинской области

№ 6007/6008 сообщением Челябинск — Кисегач (по выходным и праздничным дням), по рабочим дням поезд следует до станции Бишкиль;

№ 6901/6904 сообщением Челябинск — Верхний Уфалей.