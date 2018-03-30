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Собянин: За шесть лет в Новой Москве построены десятки школ, детсадов и поликлиник
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Собянин: За шесть лет в Новой Москве построены десятки школ, детсадов и поликлиник 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
По его словам, за шесть лет население новой Москвы выросло с 250 до 350 тысяч человек. Вместе с тем, заметил глава города, на присоединенных территориях было создано порядка ста тысяч рабочих мест. Продолжается строительство жилья и дорог. Например, в городе Московский сейчас возводится крупный жилой комплекс. Социальные объекты здесь инвесторы стараются сдавать вместе с домами.
— Городу досталось непростое наследство — отсутствие транспортной и социальной инфраструктуры. Год от года мы устраняем эти проблемы, — отметил мэр. — В Московском в ближайшие месяцы откроем два детсада и школу. Не так далеко будут находиться две станции метро — «Филатов луг» и «Прокшино».
Школа на 775 учеников и два детсада на 350 мест строятся в Московском почти полтора года. Работы вышли на финишную прямую. Достроить здания и завершить благоустройство прилегающей территории строители обещают к лету, после чего строения перейдут на баланс города и войдут в состав образовательного комплекса N2120.
Один из детских садов глава города осмотрел вместе с родителями будущих воспитанников. Увиденным в целом остались довольны, но посетовали, что микрорайону не хватает спортивных площадок, школы искусств и обустроенной прогулочной зоны. Мэр пообещал решить эти вопросы.
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