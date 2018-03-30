Восемь автобусных маршрутов скорректируют в связи с запуском новых станций метро на севере столицы

В связи с открытием станций метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии с 23 марта в САО изменятся восемь маршрутов автобусов коммерческих перевозчиков. Автобусы начнут ходить чаще и будут подвозить пассажиров прямо к новым станциям. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «МосгортрансНИИпроект».

Так, автобус № 206к вместо участка на Бескудниковском бульваре будет следовать по Дмитровскому шоссе до дома 90, корп. 2. Далее трасса пройдет привычным образом по Бескудниковскому бульвару. На маршруте появятся остановки «Метро „Селигерская“ и „Метро „Верхние Лихоборы“.

Также изменятся маршруты № 63, 191, 591 и 994. На них появится остановка „Метро „Селигерская“ при следовании автобусов в обе стороны. Автобус № 63 теперь будет следовать до конечной остановки „Нижние Лихоборы“ без заезда к станции метро „Петровско-Разумовская“. Маршрут № 191 сократится, он будет пролегать до станции метро „Селигерская“, а интервалы между автобусами уменьшатся. Автобус № 591 вместо улицы Линии Октябрьской Железной Дороги, Локомотивного проезда и части Дмитровского шоссе будет следовать по 3-му Нижнелихоборскому проезду. Маршрут № 994 укоротят до остановки „Метро „Петровско-Разумовская“, заезд к станции „Тимирязевская“ совершаться не будет.

Кроме того, на маршруте № 215 при следовании к платформе Ховрино будет переименована остановка „Пяловская улица“. Она получит название „Метро „Селигерская“. У автобусов № 282 и 466 появится остановка „Верхние Лихоборы“ при следовании к станциям метро „Войковская“ и „Тимирязевская“. (то)