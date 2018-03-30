Движение транспорта на Мещере будет ограничено 15 апреля

В воскресенье, 15 апреля, с 9.00 до 20.00 будут перекрыты следующие участки: улица Карла Маркса (от дома №21 по улице Карла Маркса до дома №1 по улице Бетанкура);автомобильная дорога с западной стороны от дома №1 по улице Бетанкура;автомобильная дорога с северной стороны от дома №1 по улице Бетанкура;улица Самаркандская (от дома №26 по улице Керченской до улицы Совнаркомовской);улица Совнаркомовская (от улицы Самаркандской до улицы Советской);улица Должанская (от улицы Самаркандской до Волжской набережной);улица Звездинка (от площади Горького до дома №5а по улице Звездинка).

Кроме того, движение будет ограничено по: Волжской набережной (на участке от дома 25 по Волжской набережной до улицы Совнаркомовской) улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной) улице Самаркандской (на участках от улицы Бетанкура до дома 26 по улице Керченской и от улицы Советской до улицы Совнаркомовской) улице Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Подъехать на автомобиле к стадиону смогут только владельцы билетов на тестовый матч — между ФК «Олимпиец» и «Зенитом-2».