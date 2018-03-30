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Кинотеатр «Юность» района Щукино станет площадкой Московского международного кинофестиваля
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Кинотеатр «Юность» района Щукино станет площадкой Московского международного кинофестиваля 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
— В этом году мы продолжаем поддерживать Московский международный кинофестиваль — самый авторитетный в России. Вместе с организаторами ММКФ расширяем территорию проведения фестиваля, кинотеатры сети «Москино» впервые станут официальными площадками ММКФ, — отметил Филиппов.
По его словам, показы в рамках фестиваля пройдут также в кинотеатрах «Космос» и «Звезда». ММКФ в этом году пройдет в столице с 19 по 26 апреля. (ео)
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