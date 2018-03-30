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Движение транспорта в Промышленном проезде ограничат 2-19 апреля и 15-17 мая из-за строительства метро
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Движение транспорта в Промышленном проезде ограничат 2-19 апреля и 15-17 мая из-за строительства метро 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Движение транспорта на двух участках Промышленного проезда будет ограничено с 2 по 19 апреля и с 15 по 17 мая 2018 г. из-за строительства метрополитена в ЗАО, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничения движения в связи со строительством метрополитена в ЗАО введут на участках Промышленного проезда: с 2 по 19 апреля — в районе д. 6, стр. 5 по ул. Барклая, с 15 по 17 мая — в районе д. 6, стр. 3 по ул. Барклая», — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение транспорта будет ограничено круглосуточно на одной полосе.
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