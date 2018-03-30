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Когда можно убирать зимнюю одежду?
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Когда можно убирать зимнюю одежду? 

Мир24 28 минут назад
Фото: Мир24
Апрель начнется в Москве с дождей и плюсовой температуры. А потом придут заморозки. Когда москвичам можно будет снять зимнюю одежду и сменить гардероб, «МИР 24» рассказала главный специалист Столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, в воскресение, 1 апреля, днем в столичном регионе ожидаются дожди. Погода будет теплая. Дожди помогут сократить накопившийся снежный покров. А вот 4 апреля в Москву ненадолго могут придти заморозки — температура ночью может опуститься до минус 4 градусов.
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На Пасху в Москве погода будет теплая. Температура в ночные часы будет колебаться от минус 1 до плюс 4; в дневные часы на улице будет плюс 6-11.
Немного неприятностей принесет погода москвичам в Страстную субботу.
«Я думаю, что накануне Пасхи, 7 числа, погода будет менее комфортной — она будет более облачная, сырая, с осадками в виде дождя, — рассказала Татьяна Позднякова. — А вот 8 апреля, на Пасху, погода уже будет больше весенняя. [В небе] будет развиваться кучевая облачность. Может быть, где-то сорвется с этих облаков две-три снежинки. Но в целом погода на Пасху будет более комфортной, чем 7 апреля, за счет солнечного прогрева».
По словам Поздняковой, начиная с Пасхи погода будет весенней. И зимнюю одежду можно будет убрать.
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