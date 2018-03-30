Ещё
В понедельник улицу Пушкина перекроют на 2,5 часа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В понедельник улицу Пушкина перекроют на 2,5 часа 

Казанский Портал 30 минут назад
В понедельник, 2 апреля, в Казани перекроют часть улицы Пушкина. Будет недоступен участок от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная.
Ограничение движения продлится всего 2,5 часа — с 7:00 до 9:30. Закрытие связано с торжественными мероприятиями в районе площади Свободы, сообщили в комитете по транспорту.
Исполком просит автомобилистов быть внимательными и ориентироваться на регулировщика.
Читайте также:
Улицу Рахматуллина перекроют на полгода
От Петербургской до Толстого. Дороги в центре ждут ремонта
Казанский Портал: последние новости
На выходе из станции метро «Козья слобода» появились экскаваторы В апреле в Казани начнется жара Безлимитный интернет в смартфоне. Неужели всё?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена706
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»188
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию632
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги188
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение