В понедельник улицу Пушкина перекроют на 2,5 часа 

В понедельник, 2 апреля, в Казани перекроют часть улицы Пушкина. Будет недоступен участок от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная.
Ограничение движения продлится всего 2,5 часа — с 7:00 до 9:30. Закрытие связано с торжественными мероприятиями в районе площади Свободы, сообщили в комитете по транспорту.
Исполком просит автомобилистов быть внимательными и ориентироваться на регулировщика.
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